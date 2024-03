Inter-Genoa, Sanchez ‘compensa’ Lautaro Martinez? Il dato

Inter-Genoa di stasera (ore 20.45) chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A. Con Lautaro Martinez e Sanchez pronti a partire titolari nell’attacco nerazzurro. Per allungare in classifica e modificare il personale feeling contro la squadra di Alberto Gilardino.

OBIETTIVO SUCCOSO – Inter-Genoa di stasera è una partita importante per diversi motivi. In primis, perché la sconfitta della Juventus di ieri a Napoli offre a Simone Inzaghi l’occasione di aumentare ulteriormente il vantaggio in classifica. Poi perché i liguri sono una delle poche squadre che quest’anno non hanno capitolato davanti ai nerazzurri (1-1 il 29 dicembre). E per “vendicare” il pareggio dell’andata, che chiuse il 2023 dell’Inter, stasera Inzaghi si affiderà a un attacco in salsa sudamericana. Con il capitano Lautaro Martinez affiancato da Alexis Sanchez (qui le probabili formazioni). Due che contro il Grifone hanno un borsino decisamente diverso.

BERSAGLI OPPOSTI – Come si sa, il Genoa è una delle poche squadre ancora impunite da Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter proverà quindi ad aggiungere anche i rossoblu alla lista delle sue “vittime”. Lasciando fuori solo il Chievo, l’unica altra squadra italiana contro cui il nome del Toro non compare nei tabellini. Diversa è invece la situazione di Sanchez. El Nino Maravilla ha infatti ben 3 reti all’attivo contro il Genoa, quarta squadra più colpita dopo Cagliari, Sampdoria e Palermo (tutte a 4 reti). Dei 3 gol di Sanchez contro i rossoblu, 2 arrivano in maglia nerazzurra. Il primo nello 0-3 a Marassi del 25 luglio 2020, il secondo in un altro 3-0 – stavolta a San Siro – il 28 febbraio 2021. Quest’ultimo nel match che permise all’Inter di allungare ulteriormente in classifica, verso il diciannovesimo titolo. Un precedente che fa sorridere ma non basta: Inter-Genoa di stasera è una gara fondamentale dove le statistiche personali vengono in secondo – se non terzo – piano.