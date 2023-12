Inter, contro il Genoa l’ultimo sforzo per salutare col sorriso il 2023!

L’Inter concluderà l’anno sportivo con la trasferta di venerdì sera, sul campo del Genoa. Sarà fondamentale vincere: per due motivi principali.

PER RISPONDERE – Se i tifosi dell’Inter potessero esprimere un ultimo desiderio per questo 2023 che sta per terminare, chiederebbero sicuramente di conquistare altri tre punti in campionato, gli ultimi dell’anno. Concludere positivamente questa metà di stagione, con una vittoria contro il Genoa a Marassi, permetterebbe di aggiungere consapevolezza al gruppo di Simone Inzaghi ma anche sicurezza. La Juventus, che nella diciottesima sfida di Serie A giocherà contro il Napoli, è lontana quattro punti dalla capolista Inter. Ma i bianconeri restano comunque col fiato sul collo dei nerazzurri, per i quali si augurano una caduta a sorpresa. Non concedere la soddisfazione è fondamentale, come lo è rispondere ancora una volta presente nella corsa scudetto.

PER ONORARE – Trovare il successo e, di conseguenza, anche i tre punti contro il Genoa, però, non è importante per un discorso legato esclusivamente alla classifica del campionato italiano. L’Inter ha il dovere di onorare con un ultima vittoria un anno che si è rivelato ricco di soddisfazioni, anche inaspettate, ed emozionante come non lo era da tempo. Il titolo di campioni d’inverno è il dovere minimo per una squadra come quella di Inzaghi, che solo pochi mesi fa non ha toccato il tetto d’Europa solo per un soffio. Serve, dunque, un ultimo sforzo e tanta concentrazione per scendere sul campo del Genoa con un unico obiettivo: vincere, come l’Inter sa fare.