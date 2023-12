Genoa-Inter, in mezzo al campo le certezze di Inzaghi: le altre scelte – SM

Sabato la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo per l’ultima sfida dell’anno: Genoa-Inter. Ecco alcune scelte dell’allenatore nerazzurro per la trasferta a Marassi.

LE SCELTE – Dopo il breve stop per le vacanze Natalizie i nerazzurri di Simone Inzaghi sono tornati a lavoro. Fra soli due giorni è in programma una nuova sfida di campionato, l’ultima del 2023, in trasferta. Per Genoa-Inter l’allenatore piacentino non avrà a disposizione Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che torneranno in gruppo nel nuovo anno. Chi rientra subito, invece, è Denzel Dumfries. L’olandese, però, nel match di Marassi partirà dalla panchina, secondo quanto riporta l’edizione odierna di SportMediaset. Al suo posto, sulla fascia destra, ci sarà ancora una delle certezze di Inzaghi, Matteo Darmian. Insieme a lui, in mezzo al campo, gli altri pilastri: Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu. Nel reparto offensivo di Genoa-Inter, invece, ci sarà ancora spazio per la coppia formata da Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Fonte: SportMediaset – Alessio Conti