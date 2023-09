Inter-Fiorentina 4-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Fiorentina 4-0 segna in maniera inequivocabile il buon inizio di stagione della squadra di Inzaghi, che ha chiuso con un 3/3 il primo mini-ciclo che porta alla sosta. Dai dati statistici di ieri la conferma di Lautaro Martinez, anche con un record.

ZERO – I gol subiti dall’Inter nelle prime tre giornate di Serie A. Non succedeva dal 2003-2004, quando la striscia fu di quattro giornate, ma lì la squadra all’epoca allenata da Héctor Cuper non era a punteggio pieno (due vittorie e un pareggio). Per vedere anche un filotto di successi bisogna tornare al 1966-1967, facendo pure meglio come gol segnati: undici contro otto.

QUATTRO – Le reti di scarto fra Inter e Fiorentina in favore dei nerazzurri. L’ultima volta era avvenuto il 9 maggio 1965, con una vittoria per 6-2. La partita con il divario maggiore è ancora più lontana nel tempo: 7-1 il 5 gennaio 1949.

CINQUE – I gol di Lautaro Martinez nelle prime tre giornate di Serie A. È un record per l’argentino, mai così prolifico in avvio nella sua carriera. Nella stagione 2020-2021 aveva segnato, come in questa, nelle tre partite inaugurali del campionato ma senza doppiette, a differenza di quelle fatte in Inter-Monza e Inter-Fiorentina.

SEI – I rigori segnati da Hakan Calhanoglu su altrettanti calciati con l’Inter. Percorso netto per il turco, che pure di recente ne ha sbagliato uno con la Turchia: il 19 giugno, parato da Danny Ward del Galles. Per lui dieci rigori consecutivi in gol coi club, l’ultimo sbagliato è al Bayer Leverkusen contro il RB Lipsia il 18 novembre 2016.

DUECENTOOTTO – I minuti giocati dai due esterni “titolari”, Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Così come contro Monza e Cagliari, anche in Inter-Fiorentina si è ripetuta una tendenza: Simone Inzaghi gli ha sostituiti entrambi assieme, con Juan Guillermo Cuadrado e Carlos Augusto al loro posto.