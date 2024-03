Inter-Empoli, cambio in corsia? Dalle Nazionali arriva uno spunto

Inter-Empoli di lunedì 1° aprile (ore 20.45) segnerà l’inizio dell’ultima fase della stagione 2023/24 nerazzurra. Con una possibilità novità nella formazione di Simone Inzaghi. Che arriva come semplice spunto direttamente dalla sosta per le nazionali appena conclusasi.

CONTI DA FARE – L’Inter si appresta a sfidare l’Empoli nel lunedì di Pasquetta, intraprendendo il rush finale di questa stagione. Ma non potrà farlo con tutti gli effettivi a disposizione. Simone Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Yann Sommer e Stefan de Vrij, infortunatisi durante la sosta con le rispettive nazionali. Niente di troppo grave fortunatamente (qui i dettagli), soprattutto alla luce dell’assoluzione di Francesco Acerbi, che eviterà possibili esperimenti nelle retrovie. Tuttavia è chiaro che Inzaghi dovrà comporre la formazione di Inter-Empoli tenendo conto anche degli impegni internazionali. E da qui emerge una suggestione per una possibile novità.

Inter-Empoli vedrà un esordio dal 1′?

PRIMA VOLTA? – Uno dei grossi interrogativi in casa Inter, in vista della prossima partita, riguarderà la corsia destra. Il riposo di Benjamin Pavard ieri nell’amichevole tra Francia e Cile spinge per una titolarità pressoché certa del francese lunedì sera. E davanti a lui? Denzel Dumfries viene da una presenza intera ieri in Germania-Olanda, dopo i 28′ di venerdì contro la Scozia. Mentre Matteo Darmian arriva dai 90 minuti di domenica contro l’Ecuador dopo il riposo di venerdì contro il Venezuela. E Tajon Buchanan? L’ultimo arrivato in casa Inter è anche il più fresco: “solo” 81 minuti in Canada-Trinidad & Tobago, addirittura sabato scorso. Il canadese è quindi il più fresco dei tre, e scalpita per la prima maglia da titolare in nerazzurro. E chissà che Inter-Empoli non possa essere l’occasione giusta per infiammare San Siro coi suoi dribbling dal primo minuto.