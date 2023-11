Inter, la difesa è una garanzia: solo una meglio in Europa

La difesa dell’Inter in questa prima parte di stagione si sta rivelando una vera e propria sicurezza. Prendendo in esame i primi cinque campionati europei, solo una squadra sta facendo meglio dei nerazzurri a livello di gol subiti.

DIFESE A CONFRONTO – Cambiando gli addendi, il risultato non cambia. Questa un po’ l’operazione in casa Inter che, nonostante abbia visto schierati nelle prime gare di campionato tutti i suoi difensori, si è sempre dimostrata rocciosa. In dodici partite di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha concesso soltanto sei gol, distribuiti in quattro gare. Risultato che in Italia ha eguagliato anche la Juventus seconda in classifica. Per fare il confronto, soltanto una squadra nei top cinque campionati Europei sta facendo meglio. Ovvero la rivelazione Nizza, che in Ligue 1 sta dando filo da torcere al PSG dei campioni e ha concesso solamente quattro gol nelle prime dodici giornate. Un cambiamento totale per l’Inter rispetto allo scorso anno, che di questi tempi aveva già concesso decisamente più reti. In attesa, ora, della prova del nove composta dalla doppia trasferta contro Juventus e Napoli.