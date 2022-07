Inter, arriva Bremer. E i tifosi sognano (anche) la permanenza di Skriniar

L’Inter è pronta ad accogliere Gleison Bremer. L’affare per il difensore brasiliano è praticamente fatto con le carte che verranno scambiate con il Torino nei prossimi giorni (vedi articolo). E i tifosi nerazzurri hanno il sogno Skriniar vivo.

SOGNO – Diciamo che si potrebbe definire un sogno, vero e proprio. L’Inter infatti è pronta a chiudere l’affare Bremer dal Torino (vedi articolo) e completare così il pacchetto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi. La novità è che Bremer arriverà prima dell’addio di Milan Skriniar che…i tifosi dell’Inter non vorrebbero. Se infatti c’è una necessità di chiudere il bilancio in attivo di una sessantina di milioni, ovviamente i supporters nerazzurri vorrebbero tenere Skriniar nonostante l’arrivo di Bremer. Sognare una difesa composta da Bastoni-Bremer-Skriniar è lecito per i tifosi dell’Inter. Finché non arriverà il rilancio del Psg, o comunque l’offerta di un’altra squadra che soddisfi le richieste della dirigenza nerazzurra, Skriniar rimarrà a Milano. Senza dimenticare che, il bilancio, andrà chiuso in attivo a giugno 2023.