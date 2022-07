Pedullà: «Bremer all’Inter per 30 milioni, ecco quando si può chiudere!»

L’Inter vuole fortemente Gleison Bremer, indipendentemente dall’addio o la permanenza di Milan Skriniar. Il centrale brasiliano è prossimo ad unirsi ai nerazzurri, come conferma Alfredo Pedullà.

CHIUSURA – L’Inter ha bisogno di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Andrea Ranocchia, in scadenza e ora al Monza. Il nome individuato dalla dirigenza è quello di Bremer, un nome seguito da tempo. Il difensore del Torino, come conferma Alfredo Pedullà su Twitter, arriverà all’Inter per una cifra complessiva di 30 milioni di euro più eventuali bonus. La chiusura? Il giornalista di Sportitalia si sbilancia: tra lunedì e martedì si chiude tutto! Le carte sono pronte e finalmente verrà esaudita la volontà del brasiliano.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà