In Napoli-Inter Inzaghi ritrova Mazzarri: striscia aperta da 4 anni

Napoli-Inter di domenica (ore 20.45) vedrà di nuovo contro Simone Inzaghi e Walter Mazzarri. Al momento il bilancio dei precedenti sorride al tecnico nerazzurro.

QUANTO TEMPO – Napoli-Inter, big match della quattordicesima giornata di Serie A, sarà l’occasione per rivedere contro Simone Inzaghi e Walter Mazzarri. Sono appena cinque i precedenti tra i due allenatori, che non si scontrano dal 12 dicembre 2021. All’epoca Inzaghi era alla prima stagione in nerazzurro, mentre Mazzarri sedeva sulla panchina del Cagliari. Si giocava a San Siro, sempre di domenica sera, e i nerazzurri si imposero per 4-0. Con doppietta di Lautaro Martinez e reti di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu (qui si possono rivedere gli highlights). Ma non è l’unico precedente che sorride al tecnico dell’Inter.

Napoli-Inter: il bilancio tra Inzaghi e Mazzarri

FILOTTO APERTO – Il primo confronto tra Inzaghi e Mazzarri avviene il 29 aprile 2018, con il tecnico dell’Inter che allenava la Lazio, e Mazzarri accasato al Torino. In quell’occasione, che si disputava allo Stadio Olimpico Grande Torino, i biancocelesti si imposero 1-0. La stagione successiva sorride invece solo al tecnico del Napoli (all’epoca sempre sulla panchina del Torino): 1-1 nell’andata a Roma e vittoria per 3-1 nella gara di ritorno. Poi arrivano due vittorie consecutive per Inzaghi contro Mazzarri. Ed entrambe per 4-0. Prima del poker al Cagliari sopra citato, ci fu infatti Lazio-Torino 4-0 del 30 ottobre 2019. Una striscia che Inzaghi desidera mantenere aperta, così da ottenere anche la prima vittoria a Napoli della sua carriera.