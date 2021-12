VIDEO – Inter-Cagliari 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Cagliari, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PRIMI IN CLASSIFICA – Inter-Cagliari 4-0 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Con una prestazione devastante l’Inter travolge il Cagliari e sorpassa il Milan in testa. I rossoblù reggono ventinove minuti, poi su angolo di Hakan Calhanoglu la deviazione di testa di Lautaro Martinez è vincente. In chiusura di primo tempo errore di Dalbert Henrique a liberare Denzel Dumfries, travolto da Alessio Cragno per un rigore solare. Il portiere, autore di una serie incredibile di parate (ben undici!), si supera su Lautaro Martinez respingendo il tiro, poi Hakan Calhanoglu manda alto. Raddoppio solo rimandato al 50′, quando un gran cross dal fondo dell’ex Nicolò Barella pesca la bella girata di Alexis Sanchez. Da lì il Cagliari sparisce dal campo, solo Cragno impedisce all’Inter di dilagare ulteriormente. Di gol ne arrivano comunque altri due, nello spazio di un paio di minuti. Al 66′ Calhanoglu salta un uomo e converge verso il centro per un gran destro stavolta imparabile per il portiere ospite. Poi Barella lancia Lautaro Martinez, tenuto da Charalampos Lykogiannis, e il Toro fa doppietta in anticipo col destro riscattando l’errore dagli undici metri. Simone Inzaghi concede l’esordio da professionista al Primavera Mattia Zanotti, quasi autore di un assist per un tiro di Sanchez sulla traversa.

Video con gli highlights di Inter-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.