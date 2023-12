Sensi ai saluti con l’Inter ma non è l’unico: possibile svolta vicina – TS

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Ciò significa che qualcuno, come Sensi, è vicino a dire addio ai colori nerazzurri. Secondo TuttoSport non sarebbe l’unico.

MERCATO IN USCITA – In questi primi mesi di stagione l’Inter sembra avere tratto le sue valutazioni sulla squadra ma anche sui singoli giocatori di Simone Inzaghi. Fra i meno utilizzati dall’allenatore c’è sicuramente Stefano Sensi che, secondo quanto riporta TuttoSport, lascerà Milano molto presto. Il centrocampista italiano ha il contratto in scadenza a giugno, ma potrebbe partire anche nella vicina sessione di mercato invernale. Tutto dipende dalle offerte che arriveranno alla dirigenza dell’Inter per Sensi il prossimo gennaio. L’italiano potrebbe non essere il solo a non rientrare nei piani dell’Inter. Anche la novità estiva Davy Klaassen non convince, e lo si è visto anche nell’ultima partita nerazzurra in cui ha avuto la possibilità, non sfruttata adeguatamente, di partire titolare.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini