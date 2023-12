Napoli-Inter, Mazzarri riacquista un’arma dal 1′: la probabile formazione – CdS

Mazzarri ha pochi dubbi sugli undici da schierare in Napoli-Inter secondo il Corriere dello Sport. Di seguito la probabile formazione, con un rientro importante dal 1′.

RIENTRI IMPORTANTI – Napoli-Inter non sarà di certo una sfida di poco conto: la detentrice dell’ultimo scudetto contro la prima aspirante di questa stagione. Per l’occasione Walter Mazzarri riacquista dal 1′ una delle sue carte migliori. Osimhen, dopo l’entrata a partita in corso in Champions League contro il Real Madrid, ora è pronto a tornare anche titolare. Sarà a disposizione dell’allenatore azzurro, come conferma il Corriere dello Sport, anche Zielinski. Il centrocampista polacco si è regolarmente allenato, dopo la botta alla coscia destra subita nel turno infrasettimanale. Anche Lindstrom, che ha recuperato la sua forma, potrà dare una mano in Napoli-Inter. Restano in infermeria, invece, Olivera e Mario Rui. Di seguito il punto su quella che dovrebbe essere la probabile formazione completa di Mazzarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Karatskhelia.

Fonte: TuttoSport – Fabio Tarantino