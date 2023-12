Inter, qualcosa si muove in porta. Audero via? Due nomi per il futuro – TS

L’Inter si guarda intorno anche per quanto riguarda il mercato dei portieri. TuttoSport fa i nomi per un’eventuale dopo Audero.

IN PORTA – Col mercato invernale che si avvicina l’Inter ragiona sugli interventi dare fare nei vari reparti del campo. Dopo aver individuato dei profili per centrocampo, attacco e difesa, sembra lo stia facendo anche per i pali della porta nerazzurra. Un’indiscrezione arrivata nella giornata di ieri fa il nome di Alex Meret, che va in scadenza di contratto. Ma il Napoli ha la possibilità di esercitare l’opzione di prolungamento per un altro anno. Fondamentalmente il punto interrogativo dell’Inter, come spiega TuttoSport, è sul riscatto di Emil Audero, che a Lisbona contro il Benfica ha avuto la possibilità di mettersi in mostre giocando titolare. Se in estate il portiere in prestito dovesse tornare alla Sampdoria la dirigenza nerazzurra si guarderebbe intorno. I nomi individuati fino a questo momento per l’intervento estivo sul mercato sono due: Bento dell’Athletico Paranaense e Turati. Quest’ultimo attualmente al Frosinone ma di proprietà del Sassuolo.

Fonte: TuttoSport – F. M.