In Lazio-Inter Lukaku ritrova Romagnoli: precedenti senza storia

In Lazio-Inter (stasera alle 20.45) Romelu Lukaku ritrova Alessio Romagnoli, suo avversario diretto per due stagioni nei derby di Milano, oggi in biancoceleste. E i precedenti tra i due giocatori parlano chiaro.

SI RIANNODA IL FILO – Lazio-Inter sarà l’occasione per tanti ex di riabbracciare il passato. Da Matias Vecino a Simone Inzaghi, passando per Stefan de Vrij e Joaquin Correa. Ma non solo, perché un nerazzurro potrà ritrovare un suo vecchio “nemico”. Ci riferiamo ovviamente a Romelu Lukaku che ritroverà Alessio Romagnoli tra i difensori avversari. I due si sono scontrati per due intere stagioni nel derby di Milano, quando il difensore biancoceleste era capitano del Milan. E il bilancio pende decisamente a favore del 90 nerazzurro, che stasera proverà a riprendere il suo score contro il 13 della Lazio.

PRECEDENTI – Prima di Lazio-Inter di oggi, il primo scontro tra Lukaku e Romagnoli risale al 21 settembre 2019. In quell’occasione, il belga chiuse i conti sul 2-0 per i nerazzurri, segnando di testa in anticipo proprio sull’ex rossonero. Nel derby di ritorno della stessa stagione, altro scontro, altra vittoria per l’Inter (4-2), altro gol di testa di BigRom. E nella stagione successiva le cose vanno complessivamente meglio. Su tre sfide, Lukaku ne vince due, e nell’ultima di queste entrerà in un’istantanea chiave dello Scudetto dell’Inter, con protagonista proprio Romagnoli. La partita in questione è il derby di ritorno, disputatosi il 21 febbraio 2021. Qui il video con gli highlights, pubblicato dal canale YouTube del club nerazzurro:

In quella gara l’attaccante nerazzurro, marcato direttamente dall’ex capitano del Milan, fu letteralmente imprendibile. E la dimostrazione più lampante arriva in occasione del terzo ultimo gol. In cui Lukaku attraversa tutta la metà campo rossonera resistendo a qualsiasi assalto avversario (tra cui quello del 13), infilando poi un mancino potente e preciso in rete, che vale lo 0-3 finale per l’Inter. Ad oggi quella è l’ultima sfida tra Lukaku e Romagnoli. Un bilancio che vede il belga con 4 vittorie su 5, e 5 gol in altrettante gare. Vedremo come si aggiornerà questa sfida a distanza dopo il match di stasera.