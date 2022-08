Mkhitaryan unico assente contro la Lazio, ma Inzaghi può sorridere: rientro vicino

Mkhitaryan sarà l’unico assente oggi in casa Inter per l’importante sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Il suo rientro, però, è vicino.

RIENTRO VICINO – Henrikh Mkhitaryan non sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi oggi per il big-match dell’Olimpico tra Lazio e Inter. La squadra nerazzurra, difatti, ieri è partita in direzione Capitale ma senza il centrocampista armeno. Il risentimento ai flessori della coscia sinistra accusati dopo la partita contro il Lecce, però, è un problema passato. L’ex Roma, difatti, potrebbe tornare allenarsi con la squadra a partire già da lunedì, in modo tale da tagliare le tappe del rientro ed essere subito a disposizione per il primo infrasettimanale della stagione, quello contro la Cremonese. Inzaghi però non vuole correre rischi, ecco perché l’obiettivo è quello di tornare disponibile e al 100% per il derby con il Milan.