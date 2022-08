Paolillo: «Inter, girone difficile ma può aiutare a dimostrare una cosa!»

L’Inter finisce in un girone estremamente complicato in Champions League, con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Secondo Ernesto Paolillo, ex dirigente nerazzurro, commenta così sulle frequenze di TMW Radio, il girone dei nerazzurri

DIFFICILE – Queste le parole di Ernesto Paolillo a proposito del girone dell’Inter: «È chiaro che è un girone abbastanza difficile. Ma, tutto sommato forse è quello che impone più concentrazione da parte della squadra e un maggiore studio da parte dell’allenatore. Secondo me se l’Inter è tornata ad essere una grande squadra può dimostrarlo in questo girone. Tutto sommato giocare a Monaco e a Barcellona non sarà facile, ma neanche per loro giocare a San Siro non sarà semplice! Bisogna impegnarsi e soprattutto c’è la possibilità di trovare gli stimoli giusti. Se questi sono grandi campioni, come io credo, lo possono dimostrare».

Fonte: TMW Radio