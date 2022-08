Lazio-Inter, il primo vero big match della stagione ad aprire il tour de force

Lazio-Inter è la sfida di cartello del venerdì di Serie A, alle ore 20.45 all’Olimpico. È solo la terza giornata, ma dalla sfida di Roma passano molte delle conferme richieste da questo inizio di stagione.

TEST VERITÀ – Lazio-Inter spesso è stata una classicissima di fine campionato, invece oggi si gioca “soltanto” alla terza giornata. Dopo le due vittorie contro Lecce e Spezia, arrivate in maniera molto diversa, stasera l’avversario sarà di tutt’altro livello. Simone Inzaghi lo conosce benissimo, ma questo vale fino a un certo punto perché il precedente di un anno fa, con la prima sconfitta in Serie A, insegna. Da ora non ci si ferma più: partite ogni tre-quattro giorni, Champions League inclusa, per venti giorni, poi la sosta quindi la nuova serie che terminerà coi Mondiali. Approcciare bene il primo periodo intenso della stagione, contro un avversario storicamente ostico, sarebbe un buon biglietto da visita data la classifica già sviluppata.

L’ARMA TATTICA – L’Inter, come già avvenuto nella scorsa stagione, dovrebbe schierare Roberto Gagliardini titolare contro la Lazio. Una mossa anche per limitare Sergej Milinkovic-Savic, uno dei punti di forza dei biancocelesti, che Inzaghi ha ribadito ieri in conferenza stampa e stavolta senza grosse sorprese (vedi articolo). Con Henrikh Mkhitaryan unico infortunato, peraltro, il centrocampista ha anche più possibilità di avere minutaggio. Poi non sono previste grosse sorprese di formazione, con la scelta da fare a sinistra tra Robin Gosens e Federico Dimarco. Nella Lazio Maurizio Sarri potrebbe mandare ancora in panchina Luis Alberto, per un altro ex (Matias Vecino), e ha da sciogliere il dilemma legato al portiere (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Lazio-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).