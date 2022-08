Cristiano Ronaldo torna in Italia? Clamorosa ipotesi di scambio con il Napoli – SM

Cristiano Ronaldo fuori dalla UEFA Champions League. Notizia che fa sicuramente un certo effetto, ma fin quando resterà al Manchester United la situazione sarà questa. Ecco perché, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il fuoriclasse portoghese è stato proposto al Napoli in uno scambio clamoroso.

CLAMOROSA INDISCREZIONE – Cristiano Ronaldo ieri per la prima volta in carriera ha vissuto da spettatore i sorteggi di UEFA Champions League (vedi QUI gli otto gironi), con il Manchester United, fuori dalla massima competizione europea. L’attaccante portoghese, già in rotta con Erik ten Hag, sta facendo di tutto per provare a cambiare aria. L’ex Juventus ha più volte chiesto insistentemente al suo agente Jorge Mendes di trovargli una squadra che giochi l’Europa che conta. Nell’ultimo mese e mezzo, però, il calciatore è stato proposto a più di mezza Europa. Dalla Spagna alla Germania, passando anche dall’Italia, ma l’offerta è stata rispedita immediatamente al mittente. Secondo Sportmediaset, però, Mendes sta provando a convincere il Manchester United a presentare un’offerta da un centinaio di milioni per Victor Osimhen, aggiungendo anche Cristiano Ronaldo. Ma non finisce qui: i Reds, difatti, dovrebbero accollarsi anche metà dell’attuale ingaggio. Al momento, anche Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di sedersi sul tavolo.