Handanovic non protesta e nemmeno rincuora! Nuova assurda polemica

Handanovic contro il Bologna ha dato forfait a causa di un problema dell’ultimo minuto (QUI le ultime sulle sue condizioni). Un’assenza che si è rivelata fatale per l’Inter che proprio a causa di un errore madornale di Radu è uscita dal Dall’Ara con una sconfitta. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la non reazione dello sloveno sul campo, reo di non aver consolato Radu. L’ennesima polemica inutile di cui non sentivamo il bisogno

INSENSIBILE – Samir Handanovic non ha preso parte a Bologna-Inter per via di un problema fisico. Una tegola costata carissimo alla squadra di Simone Inzaghi, uscita dal Dall’Ara con una sconfitta imbarazzante propiziata proprio dal vice dello sloveno, Ionut Radu. Proprio quest’ultimo, uscito dal campo in lacrime, è stato subito consolato da alcuni compagni, tra i quali Joaquin Correa e Denzel Dumfries. Ossia quelli inquadrati dalle telecamere. Handanovic invece è andato diretto negli spogliatoi, scatenando l’ennesima assurda polemica. Perché lo sloveno, primo portiere e capitano dell’Inter, non si ferma a rincuorare il compagno? Perché è così gelido?

PRIVACY – Ve lo diciamo noi. Forse perché non è necessario fare ogni cosa a favore di telecamere. Esiste lo spogliatoio, esiste la privacy, esiste la sacralità di certi momenti che un capitano e uomo di esperienza come lui conosce certamente bene. Handanovic non è un tipo emotivo, non piange, non ride e nemmeno protesta (come dice Stefano Pioli). È un leader silenzioso, rispettato e ascoltato dai compagni ma di certo non uno che regala scoop da prima pagina. Si può essere uomini e capitani valorosi anche lontano dalle telecamere, ma ovviamente è una cosa che non fa notizia quindi meglio creare l’ennesima discussione fondata sul nulla cosmico.