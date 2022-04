Caicedo in gruppo: primo (e non unico?) rientro per Udinese-Inter

Caicedo è un oggetto misterioso, avendo collezionato appena quattro minuti più recupero in due presenze dal suo arrivo a gennaio. Per Udinese-Inter però ha recuperato, avendo partecipato alla seduta di oggi.

IN CAMPO – C’era anche Felipe Caicedo alla ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile, pienamente recueprato. Seduta di scarico all’indomani del disastroso Bologna-Inter, con Simone Inzaghi che spera di ritrovare altri giocatori oltre all’ecuadoriano. In vista di Udinese-Inter, domenica alle ore 18, per Samir Handanovic c’è cauto ottimismo (vedi articolo), da valutare Robin Gosens e Arturo Vidal (vedi articolo) mentre è improbabile giochi Alessandro Bastoni (vedi articolo). Caicedo ha saltato le partite contro Roma e Bologna per una sindrome gastrointestinale accusata sabato mattina, fin qui nullo il suo contributo all’Inter.