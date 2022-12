Gosens rigenerato, ma Dimarco continua a stupire: la gestione di Inzaghi

Robin Gosens rappresenta una delle rivelazioni di questa pausa invernale per Simone Inzaghi, utilizzato durante le amichevoli e migliorato a livello fisico. Ma il tecnico nerazzurro come gestirà le forze sulla fascia sinistra considerando già la presenza di Federico Dimarco?

LA GESTIONE – Simone Inzaghi durante le amichevoli organizzate durante la pausa per il Mondiale in Qatar, ha utilizzato con più frequenza Robin Gosens. L’ex Atalanta è apparso in uno stato di forma ottimale con prestazioni importanti e anche un gol realizzato. Ma Simone Inzaghi come riuscirà a gestire le forze sulla fascia sinistra considerando anche la presenza di Federico Dimarco? L’italiano rappresenta in questa stagione la sorpresa più bella dopo l’addio (doloroso) di Ivan Perisic. Quando trovare un sostituto adeguato sembrava quasi impossibile. A distanza di mesi però la situazione è decisamente cambiata, con alcune gerarchie già ben definite che vedono Dimarco padrone sulla fascia sinistra e Gosens suo sostituto. Alla ripresa, però, i nerazzurri saranno costretti a scendere in campo praticamente ogni tre giorni. Per questo motivo, la gestione di Inzaghi dovrebbe essere equilibrata, con il calciatore italiano che dovrebbe partire in vantaggio sul tedesco, che comunque potrebbe spesso scendere in campo da titolare anche in campionato.