Inter, la classifica degli assist del 2022: doppia coppia sul podio!

L’Inter ha servito 73 assist nell’anno solare 2022, con 19 calciatori diversi. Vediamo la classifica completa degli assistman nerazzurri.

ULTIMO PASSAGGIO – Dopo la classifica dei marcatori nel 2022, è giunta l’ora di vedere anche chi ha fornito più assist con la maglia dell’Inter. Anche qui, poche sorprese tra le fila nerazzurra. Tuttavia sono ben cinque i giocatori a salire sul podio. Sul gradino più basso troviamo la coppia d’attacco del 2022: sia Edin Dzeko sia Lautaro Martinez hanno servito 6 assist nell’anno solare. Al secondo posto si piazza invece l’ex Ivan Perisic, vera e propria arma in più dell’ultimo biennio interista. Il croato supera i due attaccanti con 7 assist totali. Al primo posto, invece, un’altra coppia, ma stavolta proveniente dal centrocampo. I giocatori dell’Inter con più assist (10 a testa) nell’anno solare 2022 sono infatti Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Se sul turco non c’erano dubbi (e nel 2023 è chiamato a confermarsi), il 23 italiano è un’autentica sorpresa. Ed entrambi i centrocampisti sono i migliori assistman anche della stagione in corso, con 5 passaggi decisivi a testa.

Inter, la classifica degli assistman 2022

10 assist – Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu

7 assist – Ivan Perisic

6 assist – Edin Dzeko, Lautaro Martinez

5 assist – Matteo Darmian, Federico Dimarco, Denzel Dumfries

4 assist – Alessandro Bastoni, Joaquin Correa

2 assist – Marcelo Brozovic, Alexis Sanchez

1 assist – Francesco Acerbi, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Robin Gosens, Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, Arturo Vidal