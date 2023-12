Genoa-Inter, ancora Thuram-Arnautovic: uno cerca un gol speciale!

Genoa-Inter sarà l’ultima sfida del 2023 per i nerazzurri di Inzaghi che vogliono difendere il primato in classifica e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il tecnico piacentino, che ha un solo dubbio di formazione, punta nuovamente sulla coppia d’attacco composta da Thuram e Arnautovic. Il francese con il Lecce è apparso meno brillante del solito mentre l’austriaco è a caccia del classico gol sblocca-momento negativo

MOLTE CONFERME – Genoa-Inter è una sfida che Simone Inzaghi teme moltissimo sia per il valore dell’avversario che per l’importanza della sfida in sé. Una vittoria, infatti, permetterebbe all’Inter di diventare Campione d’Inverno ma soprattutto di chiudere il 2023 nel migliore dei modi. Il tecnico interista ha un solo dubbio in difesa, dove Benjamin Pavard e Yann Bisseck si giocano un posto dal 1′ con il tedesco attualmente in vantaggio sul francese. Per quanto riguarda il resto della formazione, si tratta degli stessi uomini scesi in campo con il Lecce con la conferma dunque della coppia d’attacco composta da Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

Genoa-Inter, Thuram alla ricerca di maggior brillantezza mentre Arnautovic rincorre il gol

Con l’assenza di Lautaro Martinez, Inzaghi in attacco ha scelte abbastanza obbligate ma nonostante Alexis Sanchez stia meglio la coppia titolare contro il Genoa sarà ancora composta da Thuram e Arnautovic. Entrambi contro il Lecce hanno fatto fatica: mentre il francese è apparso solo meno brillante del solito, l’austriaco sotto porta è ancora poco lucido e rincorre l’agognato gol. Da sottolineare però ancora una volta il bellissimo assist di tacco per Nicolò Barella. Entrambi dunque possono e vogliono fare meglio a Genova contro avversari molti intensi e ben organizzati. Arnautovic soffre l’assenza della rete, qualora arrivasse sarebbe una manna dal cielo per lui che deve ritrovare la miglior forma fisica ma soprattutto mentale. E la cura può essere solo il gol.