Padovan: «Pronostico Genoa-Inter? Gli interisti si ‘tocchino’!»

Padovan ribadisce di non essere bravo nei pronostici e che per questo la scaramanzia debba regnare sovrana in Genoa-Inter di stasera. Questo perché il giornalista, a Radio Radio – Lo Sport, si è espresso in favore della squadra di Inzaghi.

LA PREVISIONE – La speranza è che Giancarlo Padovan su Genoa-Inter di stasera stavolta ci azzecchi: «Il pronostico? Io non mi aspetto sorprese, però il calcio è calcio. I pronostici sono significativi quando sono giusti, i miei sono spesso sbagliati. So che sento tutti gli interisti toccare, ma vedo l’Inter campione d’inverno stasera. Poi vediamo… I numeri sono inequivocabili, non lasciano spazio secondo me al Genoa. Però c’è sempre l’assenza di Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che potrebbero pesare. Io non credo, ma se vogliamo attaccarci una cosa questo c’è».