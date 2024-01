Frattesi, gol al Verona un segnale! Chance dal 1′ col Monza?

Davide Frattesi ha deciso Inter-Verona con un gol di importanza fondamentale. La rete agli scaligeri ha caricato il centrocampista che ora scalpita per una maglia da titolare contro il Monza

PROVVIDENZA – Se Inter-Verona è passata da un possibile psicodramma ad una vittoria importantissima lo si deve, oltre all’errore dal dischetto di Henry, anche alla zampata di Frattesi nei minuti finali a correggere in rete un tiro di Barella. Un gol che può pesare tantissimo nell’economia di un campionato in cui la Juventus sembra non voler tirarsi indietro. La rete contro gli scaligeri può aver dato nuova linfa e nuova carica al centrocampista ex Sassuolo, apparso leggermente spento nelle ultime sfide in cui era stato chiamato in causa: contro il Monza sabato possibile occasione da titolare?

OCCASIONE – È possibile che Inzaghi, almeno a centrocampo, possa fare scelte a sorpresa a Monza-Inter. La Supercoppa si avvicina ed il tecnico ha la necessità di dosare le energie dei titolarissimi, che sicuramente saranno impiegati dal 1′ contro la Lazio nella semifinale del torneo che si disputerà in Arabia. Uno fra Mkhitaryan e Barella, pur in momento di forma, potrebbe quindi lasciare spazio a Frattesi desideroso, dopo il gol pesantissimo di sabato scorso, di ripetersi ancora una volta ed essere decisivo nella volta scudetto con la Juventus.