Monza-Inter, Palladino punta su Carboni! La probabile formazione – SM

Monza-Inter è in programma sabato alle 20:45. Palladino, senza Di Gregorio, si affida a Sorrentino in porta. In attacco ancora spazio a Carboni: la probabile formazione secondo SportMediaset

PROBABILE – Monza-Inter andrà in scena sabato alle 20:45. Palladino, in vista della sfida contro la capolista, dovrà fare a meno di Di Gregorio infortunato. Al posto dell’ex primavera dell’Inter, secondo quanto riportato da SportMediaset, pronto il giovane Sorrentino. In difesa rientra Pablo Marì, con Gagliardini che torna nel suo consueto ruolo in mezzo al campo. In attacco ancora spazio a Valentin Carboni: con lui Mota con Colpani a supporto sulla trequarti. Di seguito la probabile formazione del Monza.

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Carboni, Mota.