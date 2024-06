Frattesi 12esimo uomo dell’Inter: conferma con l’Italia!

Davide Frattesi è, di fatto, sempre più il dodicesimo uomo per l’Inter di Simone Inzaghi. E la sua partita in amichevole con l’Italia, contro la Bosnia Erzegovina, dimostra ulteriormente la sua utilità anche per il centrocampo nerazzurro.

DODICESIMO – Davide Frattesi, sebbene non sia quasi mai partito da titolare nella stagione che si è appena conclusa con la vittoria del ventesimo scudetto, è di fatto uno degli uomini più importanti per Simone Inzaghi. Come mostrano anche i gol pesanti segnati nella stagione appena conclusasi, in particolar modo quelli contro il Verona nel rocambolesco 2-1 di San Siro di inizio gennaio e contro l’Udinese nella vittoria per 1-2 all’ultimo secondo che ha permesso poi di arrivare al derby e poter vincere lo scudetto in faccia al Milan. Rendendosi di fatto il dodicesimo uomo per l’Inter.

Frattesi come dodicesimo, l’Italia manda conferme all’Inter

CONFERME – Anche nell’Italia di Luciano Spalletti, Davide Frattesi può essere l’uomo in più. Difficilmente il nerazzurro partirà da titolare, ma di certo ieri nell’amichevole contro la Bosnia Erzegovina ha dimostrato di saper cogliere l’occasione al meglio e di decidere la partita con un gol. Sbagliandone anche un altro paio (e scatenando l’ilarità di Gianluca Scamacca…). Il tutto senza il compagno nerazzurro Nicolò Barella in campo, dal momento che si trova ancora a riposo dopo l’affaticamento muscolare dal quale dovrebbe però recuperare in tempo per la sfida di sabato contro l’Albania, che aprirà l’Europeo per la squadra azzurra.

MAGGIOR MINUTAGGIO – Insomma, Davide Frattesi sta crescendo e tanto. E la prossima stagione dovrebbe anche ricevere un maggior minutaggio in un gioco delle coppie a centrocampo che lo vedrà alternarsi proprio con Barella. E per Simone Inzaghi arrivano (e arriveranno nel corso delle prossime gare) ulteriori conferme e input dalle partite dell’Italia. Per un dodicesimo uomo che, chissà, nel prossimo futuro potrebbe anche diventare uno degli undici titolarissimi.