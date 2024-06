Capello si sbilancia e avvisa: «Non credo che l’Inter si ripeterà!»

Capello si sbilancia in merito alla prossima stagione e sull’Inter campione d’Italia uscente. L’ex allenatore non crede in un’altra vittoria.

SI SBILANCIA – Fabio Capello, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ha lanciato un avvertimento all’Inter in vista della prossima stagione: «Sarà un bellissimo campionato, non credo che l’Inter si ripeta, poi la Juventus sarà super protagonista come il Milan. Speriamo di vedere un campionato che si decida nelle ultime gare. Scudetto al Napoli? Dipende sempre dalla squadra, poi dovrà recuperare la testa di molti calciatori. Se rimangono Osimhen e Kvaratskhelia si partirebbe da due punti di forza notevoli. Sarà difficile però trattenere il nigeriano. Conte ha già dimostrato di essere un vincente, è favorito dal fatto di focalizzarsi sul campionato non avendo coppe europee».