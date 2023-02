Firmino in orbita Inter per l’attacco del futuro. Ma ne vale la pena?

Roberto Firmino è uno dei nomi in orbita Inter per l’attacco della prossima stagione (vedi articolo). Classe 1991, il brasiliano è in scadenza di contratto e potrebbe pertanto arrivare a zero. Ma ne varrebbe la pena?

DUBBI – Classe 1991, Roberto Firmino potrebbe essere uno dei prossimi giocatori dell’Inter in vista delle stagioni future. Un possibile colpo a parametro zero, dal momento che il suo contratto con il Liverpool scade a giugno del 2023 e, al momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo. Ma ne varrebbe la pena? Innanzitutto bisogna tenere in considerazione che Firmino, attualmente, percepisce uno stipendio pari a circa 10 milioni di euro. Una cifra che comunque l’Inter dovrebbe non per forza eguagliare, ma quantomeno sarebbe necessario avvicinarcisi. Uno sforzo notevole, vista la situazione finanziaria.

INFORTUNI – Ma i dubbi legati all’eventuale arrivo di Roberto Firmino riguardano anche le sue condizioni fisiche. Nelle ultime due stagioni l’attaccante è infatti rimasto parecchie volte lontano dai campi di gioco. In questa stagione, per esempio, non è ancora tornato in campo dal ritorno delle competizioni dopo il Mondiale. Un infortunio che continua a costringerlo ai box. Ma Roberto Firmino anche l’anno scorso ha saltato diverse partite a causa dei numerosi problemi fisici riscontrati. In totale 16 soltanto in Premier League. Insomma, un giocatore di 32 anni (seppur non ancora compiuti), con un ingaggio importante e ultimamente propenso agli infortuni. Inter, ne vale veramente la pena?