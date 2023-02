Bastoni, dall’Inghilterra rilanciano: due club pronti a darsi battaglia

La questione del rinnovo di Alessandro Bastoni tiene banco in casa Inter, vista la scadenza nel giugno del 2024 (vedi articolo). Come rivela il quotidiano inglese Daily Mail, in caso di problemi nelle trattative due club sono pronti a darsi battaglia per il difensore in estate

LOTTA A DUE – L’Inter si attiva per rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni, in scadenza nel 2024. Una situazione da risolvere il prima possibile, come insegna anche quanto successo con Milan Skriniar. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, in caso di problemi nelle trattative, due club di Premier League sono pronti a darsi battaglia per ingaggiare il difensore. Ovvero il Manchester United, ma anche e soprattutto il Tottenham, che ci aveva già provato la scorsa estate su esplicita richiesta del tecnico Antonio Conte.