Sampdoria-Inter, lavoro pomeridiano per i blucerchiati: quattro a parte

Sampdoria-Inter è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. La squadra di Stankovic ha svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana. Lavoro differenziato per quattro blucerchiati

LAVORO POMERIDIANO – Sampdoria-Inter è la sfida della ventiduesima giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45 allo stadio “Luigi Ferraris”. La squadra di Dejan Stankovic, reduce dal pareggio beffardo contro il Monza, ha svolto oggi un allenamento pomeridiano sul campo 2 del “Mugnaini” incentrato su attivazione atletica, possessi e partitella finale ad alta intensità.

INFORTUNATI – Quattro blucerchiati hanno lavorato a parte, ovvero Manuel De Luca, Koray Günter, Fabio Quagliarella e Simone Trimboli. Percorsi di recupero infine per Andrea Conti e Ignacio Pussetto.