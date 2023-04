Empoli-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Empoli-Inter vale il tanto atteso ritorno alla vittoria, che in Serie A mancava da un mese e mezzo. Dallo 0-3 del Castellani non c’è però come dato statistico la serie negativa interrotta: ce ne sono tanti altri, soprattutto su Lukaku.

ZERO – I tiri in porta dell’Inter nel primo tempo in casa dell’Empoli. A sbloccare la situazione ci pensa Romelu Lukaku, al quale basta aprire il conto al 48′ per sbloccare l’incontro.

ZERO – I gol subiti dall’Inter a Empoli. È la prima volta che la squadra di Simone Inzaghi riesce a mantenere la porta inviolata in due trasferte consecutive in questa stagione: l’altra è lo 0-2 di Lisbona col Benfica in Champions League lo scorso 11 aprile. In Serie A non capita da una striscia di addirittura quattro, le ultime tre del 2021 (Venezia, Roma e Salernitana) più la prima del 2022 (Atalanta).

NOVE – Gli Empoli-Inter di fila giocati al Castellani dove i toscani non sono riusciti a trovare la via del gol. L’ultimo fu peraltro un autogol, di Marco Materazzi per un 1-0 il 30 aprile 2006. Quello di un giocatore azzurro è del 16 maggio 2004, quando Tommaso Rocchi fissò il definitivo 2-3 all’ultima giornata.

QUATTORDICI – I mesi passati dalla precedente doppietta di Lukaku con la maglia dell’Inter. In nerazzurro non gli capitava dal 14 febbraio 2021, in un 3-1 contro la Lazio dove curiosamente anche lì il terzo l’aveva fatto Lautaro Martinez. In generale dal 7 maggio 2022, col Chelsea contro il Wolverhampton in Premier League. In stagione aveva invece fatto tripletta col Belgio contro la Svezia, lo scorso 28 marzo.

DUECENTOCINQUANTATRÉ – I giorni dopo cui Lukaku è tornato a fare gol su azione in Serie A. L’unico altro gli era capitato nell’esordio stagionale, aprendo l’1-2 al Lecce nella prima giornata il 13 agosto al 2′.