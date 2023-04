Inzaghi gongola: in Empoli-Inter, felicità moltiplicata per tre! − CdS

Inzaghi ritrova il sorriso in campionato. Dopo un mese e mezzo senza vittorie, la sua Inter ha sbancato il Castellani per 0-3. Tre ottime notizie in cascina

TRIPLA FELICITÀ − Finalmente l’Inter ritrova il successo in campionato. I nerazzurri hanno battuto l’Empoli al Castellani per 0-3 con doppietta di Romelu Lukaku e rete di Lautaro Martinez. Tripla felicità per Simone Inzaghi. In primis perché ha ritrovato, appunto, una vittoria che mancava dal 5 marzo (dalla gara contro il Lecce). Tre punti pesantissimi viste anche le sconfitte di Lazio e Juventus. Stasera gioca la Roma, l’Atalanta potrebbe regalare un’altra piccola gioia al tecnico piacentino. La seconda nota lieta del pomeriggio empolese è la ritrovata vena realizzativa di Lukaku. Si è rivisto il vero Big Rom targato Antonio Conte: strapotenza fisica, capacità di realizzazione e leadership. Due gol su azione (mancava da Lecce alla prima giornata) e doppietta personale (mancava da febbraio 2021). Terza notizia positiva di Empoli, la riscoperta della coppia dei sogni, Lukaku-Lautaro Martinez. Inzaghi, consapevole della grande carica di Big Rom, lo ha tenuto in campo riformando il tandem col Toro. Mossa ripagata, il belga fa l’assist e l’argentino rifinisce. Esultanza vecchio stile con mitraglietta e via così.

Fonte: Corriere dello Sport − Alberto Polverosi