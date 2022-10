Dzeko, senza Lukaku tocca di nuovo a lui. Confermarsi in Fiorentina-Inter

Edin Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter. Con Lukaku ancora assente, il bosniaco dovrà confermare al Franchi l’ottimo momento di forma

IN CAMPO – Inzaghi dovrà affidarsi, ancora una volta, ad Edin Dzeko. L’assenza di Lukaku ha ridato importanza al bosniaco che, ad inizio stagione, sembrava relegato ad un ruolo di rincalzo del belga. Complice l’infortunio del belga, il numero 9 ha scalato le gerarchie di Inzaghi ed è tornato ad essere un elemento importantissimo dello scacchiere tattico nerazzurro. Contro la Fiorentina toccherà di nuovo a lui a guidare l’attacco, in coppia con Lautaro Martinez: Dzeko dovrà provare a confermare il periodo positivo anche al “Franchi”.

POSITIVO – Dzeko è reduce da ottime prestazioni con la maglia dell’Inter. A cominciare dalla sfida trasferta contro il Sassuolo, decisa da una sua doppietta, fino alle sfide contro Barcellona e Salernitana in cui, il bosniaco, pur senza segnare, è stato preziosissimo: bravissimo a tenere palla e a far salire la squadra e geniale, a volte, nell’innescare i compagni. Inzaghi spera in una prestazione positiva del suo numero 9 anche nella sfida di sabato sera, in maniera simile a quanto il bosniaco ha fatto nello scorso campionato dove risultò decisivo dalla panchina nell’1-3 finale della squadra di Inzaghi.