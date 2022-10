Capuano: «Inter, rispetto a venti giorni fa una differenza. Attesa Lukaku»

L’Inter dalla partita col Barcellona è riuscita a cambiare qualcosa, dopo un inizio di stagione molto negativo. Capuano, a Sportitalia, segnala le differenze tra prima e dopo quella partita in attesa di Lukaku.



LA MODIFICA – Per Giovanni Capuano c’è un ruolo chiave nel cambio di rotta: «Io credo che la differenza rispetto a venti giorni fa la faccia la condizione dei centrocampisti. Nicolò Barella è tornato su certi livelli, Hakan Calhanoglu è salito di rendimento, Henrikh Mkhitaryan è un giocatore che adesso riconosci per quello che può dare all’Inter perché in passato l’ha dato alla Roma. La differenza mi sembra quella: l’Inter ha giocato con un centrocampo sottotono, anche Marcelo Brozovic che poi si è infortunato, per sei-sette giornate. Lautaro Martinez non ha segnato per un mese e mezzo, ora si aspetta Romelu Lukaku perché qualcosa ha pagato dal punto di vista fisico. Lautaro Martinez mi sembra uno dei pochi che non pensa al Mondiale, perché dà tutto e non tradisce mai».