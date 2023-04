Dzeko, ora batti un colpo se ci sei. Titolarità di coppa in bilico

Edin Dzeko vive un periodo ai limiti del credibile: più di 3 mesi senza gol con l’Inter. L’ultima rete è stata a Riad in Supercoppa Italiana con il Milan, ora non è sicura la titolarità in Champions League contro i rossoneri.

MOMENTI – Simone Inzaghi dovrebbe cogliere i momenti: questo non è quello di Edin Dzeko. Il bosniaco non segna da più di 3 mesi, precisamente dalla Supercoppa Italiana di Riad contro il Milan il 18 gennaio scorso. Da lì in poi l’attaccante è sparito, tra prestazioni non all’altezza e panchine per i suoi compagni di squadra, soprattutto Romelu Lukaku. In campionato Dzeko ha giocato da titolare l’ultima volta il 5 marzo con il Lecce, nonostante questo è rimasto il prediletto per le notti di coppa. Ha iniziato con la Juventus in Coppa Italia, anche in Champions League con Porto e Benfica in entrambe le occasioni. Questo suo particolare ruolo potrebbe cadere, la forma di Lukaku cresce e non sono esclusi cambiamenti nelle gerarchie. Serve un gol, è ora che Dzeko batta un colpo per far capire se c’è veramente.