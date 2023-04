Zuliani spara a zero: «Lukaku scatena una rissa e ora vittima!»

Delirio assoluto quello del giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Zuliani, che – prima su Twitter e poi sul suo canale YouTube -, ha letteralmente sparato a zero esprimendo la sua opinione riguardo la “grazia” da parte del Presidente della FIGC Gabriele Gravina per Romelu Lukaku. Ricordiamo, vittima di razzismo all’Allianz Stadium.

DA VITTIMA A COLPEVOLE – Claudio Zuliani in un suo video spara a zero riguardo la scelta del presidente Gabriele Gravina di salvare la faccia dell’Italia calcistica (e sportiva), di togliere la squalifica (ingiusta) a Romelu Lukaku: «Quindi alla fine l’unico che mancherà dei titolari sarà Cuadrado squalificato perché vittima di una rissa scatenata da Lukaku, e poi Samir Handanovic. Questa è politica Dittatoriale, cioè “decido io come mi pare”. Allora tu Juventus significa che non hai più rappresentanti all’altezza e questo vale per la Juventus dove ormai il disegno è chiarissimo perché Ceferin e Gravina insieme… il disegno è chiarissimo. Quindi devi cercare nelle sedi opportune di difenderti. Il calcio adesso è politica. Perché il Presidente Federale non è che va a dare la grazia a Romelu Lukaku perché la mattina si è svegliato con questa idea meravigliosa. Lo ha fatto perché loro (facendo riferimento a Lukaku e all’Inter, ndr) fanno l’articolone sul sito dicendo che non va bene perché addirittura è una vittima e tutti i giornalisti e opinionisti al seguito ne hanno parlato per due giorni. Allora Gravina, scavalcando il regolamento, decide di metterlo in campo mercoledì sera nel derby di Coppa Italia».