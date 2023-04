Nosotti: «Milan favorito, ma Lukaku e Lautaro Martinez…»

Marco Nosotti si è esposto rischiosamente con un pronostico sul Derby di Champions League. Il giornalista su Sky Sport non ha preso le parti dell’Inter.

STORIA – Marco Nosotti ha parlato così del Derby di Champions League: «Metto un euro sul Milan contro l’Inter. Ci sono partite fuori dalla storia. Per noi che abbiamo vissuto l’altro Derby di Champions trovi assonanze, differenze, in generale la totalità di partecipazione. È importante anche il momento storico, della stagione di calcio: Lukaku e Lautaro Martinez stanno crescendo, io ho visto un Milan contro il Napoli che non è facile da battere. Ne ha fatti 4 in campionato, le cose le avevano preparate e le hanno ritrovate in un vissuto. Hai dovuto passare attraverso momenti brutti, nel 5-2 col Sassuolo non c’eri con la testa. Sei passato dalla difesa a 3, che non vedevamo in quella maniera. Sei tornato poi alla difesa a 4, hai trovato Bennacer che sa fare altre cose, Diaz che parte dall’esterno. Pioli ha ritrovato il suo gruppo, c’è voglia di donarsi. Lukaku e Lautaro Martinez se si tengono su così è tanta roba, uno serve l’altro e c’è tanta fisicità».