Dzeko-Lukaku, gerarchie di coppa fisse. Ma un dubbio

In vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Fiorentina allo stadio Olimpico (ore 21.00), le scelte di formazione sembrano essere ormai chiare (vedi articolo). Specialmente in attacco, con Edin Dzeko che nelle coppe è stato sempre preferito a Romelu Lukaku. Anche se in vista di Istanbul restano dei dubbi.

GERARCHIE FISSATE – Difficile pensare che mercoledì sera allo stadio Olimpico contro la Fiorentina, Simone Inzaghi punti ancora su Romelu Lukaku dal primo minuto. Molto più probabile invece che, come visto nelle ultime uscite di Champions League, sarà Edin Dzeko a scendere in campo da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Non a caso il bosniaco non è sceso in campo neanche per un minuto nella gara di ieri tra Napoli e Inter, così come era già successo la scorsa settimana contro il Sassuolo. Ecco quindi che tutti gli indizi portano proprio a pensare a Edin Dzeko dal primo minuto, con Romelu Lukaku pronto a subentrare. Tenendo conto anche che è necessario ragionare sui 120 minuti.

DUBBIO EUROPEO – Il dualismo tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku in coppa, però, potrebbe essere rivisto in ottica Istanbul. La finale di Champions League, infatti, arriverà a circa una settimana di distanza dall’ultima giornata di campionato (in trasferta contro il Torino). Un fatto praticamente inedito, vista la mole di partite che ha visto l’Inter giocare ogni tre giorni sin dall’inizio di aprile. Il che ha portato Simone Inzaghi a dover stabilire delle ferree rotazioni dettando anche determinate gerarchie. Ma in vista del grande evento, Lukaku potrebbe prendere il sopravvento su Dzeko.