Fiorentina-Inter, probabile formazione: Dzeko avanti su Lukaku − Sky

L’Inter deve archiviare subito la sconfitta registrata al Maradona contro il Napoli e deve concentrarsi già sulla finale di Coppa Italia che giocherà mercoledì sera contro la Fiorentina (vedi articolo). Da Sky Sport arrivano le prime indiscrezioni sulla formazione che Simone Inzaghi potrebbe schierare titolare: Dzeko sembra essere ancora avanti su Lukaku.

FINALE − Matteo Barzaghi, a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”, ha riferito le ultime novità sulla probabile formazione di Simone Inzaghi in vista di Fiorentina-Inter in finale di Coppa Italia: «Per l’Inter adesso sono davvero tutte finali: mercoledì in Coppa Italia, poi lo scontro diretto con l’Atalanta. Poi Torino e infine davvero la finale. Simone Inzaghi ne ha cambiati 8 contro il Napoli e 8 ne ricambierà. Tornerà molto probabilmente Samir Handanovic titolare in Coppa Italia, colui che è stato il capitano per tanti anni. Tornano Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella in mezzo al campo. E davanti Edin Dzeko con Lautaro Martinez. Titolare presumibilmente sarà Dzeko. Con Romelu Lukaku che sta facendo il massimo: quando gioca titolare fa un gol a partita. Il dilemma vero sarà il 10 giugno».

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.