Onana in Napoli-Inter para (quasi) tutto: ulteriore conferma

Uno dei grandi protagonisti di Napoli-Inter è stato sicuramente André Onana. Il portiere nerazzurro ha messo in scena una grande prestazione, che lo ha visto autore di diverse parate che hanno mantenuto fin nel finale il risultato in parità. Un’ulteriore conferma della sua importanza per questa squadra.

PRESTAZIONE IMPORTANTE – In mezzo alla brutta prestazione generale dei nerazzurri in Napoli-Inter, sono in pochi a spiccare (vedi pagelle). Tra questi sicuramente André Onana, che al Maradona è stato autore di una grande prestazione. Proprio le sue parate hanno aiutato la squadra a mantenere il risultato in parità fino agli ultimi minuti della gara, quando soltanto un gol pazzesco di Giovanni Di Lorenzo ha permesso ai padroni di casa di tornare in vantaggio dopo la rete di Romelu Lukaku. Onana non ha potuto nulla nemmeno sugli altri due gol segnati dai partenopei. Ma nonostante le tre reti concesse, possiamo tranquillamente affermare che la sua è stata una prestazione decisamente positiva.

CONFERMA – Un’ulteriore conferma quindi dell’importanza che André Onana riveste per l’Inter. Come ampiamente dimostrato anche in Champions League, dove è lui a comandare la classifica delle parate. Senza dimenticare che in tutta la fase a eliminazione diretta (sei partite tra ottavi, quarti e semifinali) ha subito gol soltanto nella gara di ritorno contro il Benfica, mantenendo la porta inviolata negli altri cinque incontri. A cui si sommano le due gare nei gironi contro il Viktoria Plzen e quella casalinga contro il Barcellona. Otto clean sheet per Onana in Europa, in attesa di capire quale sarà la sua prestazione nella finale di Istanbul contro il Manchester City.