Galante: «Inter, la Champions League non distrae! Con la Fiorentina…»

Fabio Galante, intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola, ha parlato dell’imminente finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter.

NO DISTRAZIONI – Queste le considerazioni di Galante: «Fiorentina-Inter? Non vedo l’ora che sia mercoledì sera per assistere la partita. Quanto conta per l’Inter? Quanto peer la Fiorentina, forse ancora di più per i viola. Sono quei trofei che all’inizio vengono snobbati, ma quando arrivi in fondo alzare un trofeo diventa sempre bello. Vai a fare la Supercoppa. Sono quelle cose che fanno piacere ai tifosi. Certo se lo paragoni ad un campionato, Champions League o Conference League interessa meno. Ma è sempre un trofeo importante, se vai a vedere l’albo d’oro lo hanno vinto altre squadre. Distratti dalla Champions League? Sono contento ci sia la distrazione vuol dire che siamo in finale di Champions League (ride, ndr). Un traguardo incredibile se si pensava al girone con Barcellona e Bayern Monaco. Io non penso che i giocatori dell’Inter abbiano questa distrazione. Sono abituati a giocare questo tipo di partite, quando c’è l’appuntamento importante non sbagliano la partita. Ma non scordiamo che la Fiorentina è un’ottima squadra ed un avversario difficile per i nerazzurri»