Dumfries replica in Inter-Atletico Madrid? Valutazioni a destra

In vista di Inter-Atletico Madrid di martedì sono già in corso le valutazioni di formazione. Inevitabile pensare che scenderanno in campo i titolarissimi, con il ritorno a sinistra di Federico Dimarco. E, in questo senso, occhio alla fascia destra con il duello Dumfries-Darmian.

DOPPIETTA – Dopo essere stato fuori dalla formazione titolare dal 6 gennaio, Denzel Dumfries ha fatto 90 minuti di alto livello contro la Salernitana. In vista di Inter-Atletico Madrid di martedì, l’olandese potrebbe fare “doppietta”. Questo vorrebbe dire che Matteo Darmian resterebbe in panchina per un’altra gara, pronto però questa volta a tornare in campo a gara in corso. Considerando l’importanza della gara e il fatto che proprio Dumfries dovrebbe essere il titolare designato della fascia, la sua ripresa di condizione può far pensare che sarà lui a prendersi una maglia da titolare. Un ballottaggio, tuttavia, ancora apertissimo. E lo resterà probabilmente fino a poche ore dall’inizio della partita.