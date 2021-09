Dumfries gioca: finalmente trova minuti da titolare in Olanda-Montenegro

Olanda-Montenegro è stata l’occasione per Dumfries di mettere minuti nelle gambe. Il terzino è partito titolare e ha giocato tutta la gara.

MINUTI PREZIOSI – Finalmente Dumfries, verrebbe da dire. Il terzino nella partita tra Olanda e Montenegro ha giocato da titolare sulla destra della difesa nel 4-3-3 impostato da van Gaal. Già questa è una notizia. Il suo inizio di stagione infatti non è stato proprio sprint. Appena 6 minuti in maglia Inter nelle prime due di Serie A e un subentro nel recupero alla prima della sua nazionale. Alla seconda invece ha trovato 90 minuti di impiego, ottimi per togliersi un po’ di fisiologica ruggine.

PROIEZIONE OFFENSIVA – L’Olanda ha tenuto il 70% di possesso e il baricentro alto. La posizione di Dumfries quindi è stata abbastanza offensiva, pur partendo da terzino destro. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

I suoi tocchi sono stati 70, con 59 passaggi, anche se la manovra olandese si è sviluppata di più sulla sinistra. Questa è la mappa che li evidenzia sempre da Whoscored:

Al suo attivo anche 4 dribbling, uno dei valori più alti della squadra. Non una gara particolarmente brillante la sua, ma comunque con presenza nel gioco. Ottima per ritrovare ritmo e riprendere confidenza col campo.