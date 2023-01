Demiral, l’ultimo nome per il post Skriniar: i numeri del turco in Serie A

Merih Demiral è l’ultimo nome accostato all’Inter in queste ore. Con la questione Skriniar in divenire, il turco è tra quelli che potrebbero sostituirlo.

DIFESA – Merih Demiral si fa scoprire in Serie A con una doppietta quando ancora giocava nel Sassuolo, in prestito dalla Juventus. Difensore fisico, bravo nel recupero palla e con il vizio del gol. Sono 5 i gol e 4 invece gli assist in Serie A finora. Quest’anno il classe 1998 sta facendo fatica a prendersi la titolarità con la maglia dell’Atalanta. Questa stagione infatti è partito titolare in sole 12 gare, in 5 invece è subentrato. Il ginocchio lo ha fermato due volte in questa stagione.

MERCATO – Il suo nome è uno dei tanti avvicinati all’Inter in queste ore (vedi articolo). Nonostante i problemi al ginocchio, si può considerare un difensore affidabile. Lo scorso anno con l’Atalanta, Demiral ha saltato tre partite per infortunio, una invece per squalifica. Furono 33 le partite giocate da titolare in tutte le competizioni. Quasi sempre titolare nei match europei dei bergamaschi. Sono state 6 invece le volte in cui Gian Piero Gasperini lo ha lasciato in panca per tutta la partita.

EREDITÀ – Demiral è un titolare della nazionale turca, come Hakan Calhanoglu. Sono già 35 le presenze, con due gol, con la Turchia ad appena 24 anni. Un giocatore sicuramente interessante che dovrebbe prendere l’eredità di Milan Skriniar nel caso in cui partisse. I numeri non sono certo contro di lui, ma gli ultimi acquisti dall’Atalanta da parte dei nerazzurri non sono stati tra i più fortunati.