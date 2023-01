Biasin: «Inter mai su Maguire! Demiral pista non semplice, ma concreta»

Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione riguardo i giocatori accostati all’Inter nelle ultime ore, considerato l’addio di Milan Skriniar (da capire se adesso o a giugno). Il giornalista su Twitter parla di Harry Maguire e Merih Demiral.

DUE DIFENSORI – Il giornalista Fabrizio Biasin parla così dei due difensori accostati all’Inter nelle ultime ore: «Nonostante le voci provenienti dai media inglesi, l’Inter non è mai stata interessata a Maguire. La pista non è semplice ma l’interesse per Demiral è concreto».