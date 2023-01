Inter, tutti i nomi dei difensori seguiti nel caso in cui Skriniar partisse – SM

Con la possibile cessione di Milan Skriniar, l’Inter è al lavoro per trovare un sostituto dello slovacco. Il budget è però limitato.

NOMI – L’Inter si trova a poche ore dalla fine del mercato senza sapere se avrà Milan Skriniar nel Derby. Potrebbe dover trovare un sostituto. Daniele Miceli ha parlato a Sport Mediaset dei nomi che i nerazzurri stanno seguendo: «L’Inter sta sondando in via precauzionale dei profili per l’eventuale sostituzione di Skriniar. Tiago Djalò del Lille è diventato impossibile. I francesi hanno chiesto 25 milioni per il difensore. È stato sondato anche Lidelof del Manchester United. Si è messo però di traverso l’allenatore dei Red Devils, Ten Hag che non vuole privarsene. Nonostante il minutaggio dello svedese quest’anno non sia stato certo quello di un giocatore su cui punti. Infine due sondaggi anche per Tanganga del Tottenham e Kehrer del West Ham. È stata fatta una richiesta d’informazioni per Demiral dell’Atalanta. La situazione però è complicata». La società nerazzurra si trova con poco tempo e pochi fondi in una situazione tutt’altro che semplice.