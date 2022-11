De Vrij, ancora nessuna presenza al Mondiale: van Gaal non è convinto

Stefan de Vrij continua il suo momento non proprio felice. Il difensore dell’Inter continua a non dare sicurezza a Louis van Gaal che anche nell’ultima gara del girone contro un modesto Qatar lo lascia in panchina.

ANCORA IN PANCHINA − Stefan de Vrij non ha ancora disputato un minuto in questo mondiale. Sicuramente il difensore dell’Inter non sta vivendo il suo miglior periodo della carriera, soprattutto per i numerosi errori commessi in questa stagione. Nella gara vinta dall’Olanda per 3-0 contro il Qatar, tutti pensavano che Louis van Gaal potesse concedergli un’occasione. L’avversario era infatti il più modesto del girone ed era ampiamente alla portata del centrale nerazzurro.

MANCANZA DI FIDUCIA − L’allenatore degli Oranje ha però scelto ancora una volta di relegare de Vrij in panchina. Il motivo potrebbe essere legato al non voler rischiare comunque nulla, e conquistare così un primo posto che era ancora in bilico. Inoltre un’altra motivazione potrebbe essere legata all’attuale mancanza di fiducia che van Gaal ha nei suoi confronti. Dall’ennesima panchina con il Qatar emerge infatti che il CT non è del tutto convinto di ciò che il difensore nerazzurro può offrire alla squadra. Questa condizione potrebbe magari cambiare nel corso delle prossime partite, dove la profondità della rosa sarà fondamentale per il prosieguo del torneo. Sicuramente il fatto che de Vrij venga poco utilizzato fa molto piacere all’Inter, che al rientro dovrebbe così ritrovare un calciatore fresco e riposato. Freschezza che potrebbe rivelarsi utile in vista della sfida di San Siro del 4 gennaio contro il Napoli, e per cercare una clamorosa rimonta in classifica.