Lautaro Martinez escluso! Scaloni lancia un altro dal 1′ al suo posto

Questa sera alle 20 italiane l’Argentina si gioca la propria permanenza ai Mondiali contro la Polonia. Una sfida decisiva che non vedrà la presenza di Lautaro Martinez in campo dal primo minuto. Lionel Scaloni lancia infatti Julian Alvarez dal primo minuto.

ESCLUSO – Dopo la mancanza di gol nelle prime due gare disputate, Lautaro Martinez si accomoda in panchina nella decisiva sfida di questa sera dell’Argentina contro la Polonia. L’attaccante dell’Inter perde infatti il posto da titolare, dal momento che Lionel Scaloni preferisce lanciare dal primo minuto Julian Alvarez. Con lui, senza sorprese, Angel Di Maria e Lionel Messi. In attesa di capire se il 10 nerazzurro avrà una chance dalla panchina a gara in corso.