Darmian si conferma un Jolly per l’Inter: con la Cremonese due possibilità

Matteo Darmian è forse il giocatore più in forma della rosa nerazzurra al momento. La sua duttilità, poi, resta un’arma importante per Inzaghi

IN FORMA – Nonostante la sconfitta contro l’Empoli, Matteo Darmian si è confermato come uno dei giocatori più in forma in questo mese di gennaio. Contro i toscani il numero 36 ha ben figurato, sia come esterno di centrocampo che come braccetto difensivo. L’ex Parma ha ricoperto quel ruolo nel secondo tempo, dopo l’ingresso di Bellanova, per coprire il buco lasciato dall’espulsione di Skriniar. Nonostante fosse adattato, si è reso protagonista di una chiusura molto importante, che ancora una volta ha dimostrato l’intelligenza tattica del classe ’89. Contro la Cremonese sarà ancora una volta titolare, e Simone Inzaghi potrà scegliere in che ruolo schierarlo, a seconda delle necessità.

FUTURO A MILANO – Da qualche settimana si parla anche di un possibile rinnovo per Darmian. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, ma la volontà delle parti è di prolungare l’accordo. L’esterno nerazzurro è felice a Milano e non ha intenzione di lasciare l’Inter. Inoltre, anche Inzaghi sembra essere soddisfatto del suo rendimento. Darmian non partiva come titolare nel ruolo di esterno destro quest’anno. Tuttavia, complice anche il calo di rendimento di Dumfries, l’ex Parma si è guadagnato la titolarità sulla destra con impegno e sacrificio. Il suo futuro in nerazzurro, dunque, non è in discussione.